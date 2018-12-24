بعد الاعتداء على الصحفيين في "الصيادلة".. أحمد موسى: الجميع سيقف للدفاع عن كرامة المهنة

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قال الإعلامي أحمد موسى، أن نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة تقدم ببلاغ ضد المدعو محي عبيد نقيب الصيادلة، بعد الاعتداء على عدد من الزملاء الصحفيين أثناء تغطية مهمتهم الصحفية بنقابة الصيادلة.



وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الزملاء الصحفيين تعرضوا للاعتداء على يد بلطجية في نقابة الصيادلة، وهو أمر مجرم قانونا وغير مقبول الاعتداء عليهم بأي حال من الأحوال.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع سيقف للدفاع عن كرامة الصحافة، كاشفا أن مجلس إدارة الأهرام قرر تجميد عمل محي عبيد في جامعة الأهرام الكندية.