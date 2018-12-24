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محافظ بورسعيد: "لدينا أكبر منطقة حرة صناعية على مساحة 62 مليون متر مربع"

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:26 ص
محافظ بورسعيد: لدينا أكبر منطقة حرة صناعية على مساحة 62 مليون متر مربع
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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داليا الحسين
 
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قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بتنمية المحافظة، مشيرًا إلى أن الرئيس زار بورسعيد في نوفمبر 2015 لتفقد أعمال إنشاء أكبر ميناء محاوري في الشرق الأوسط.

وأضاف "الغضبان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن أعمال البناء في الميناء اكتملت وسيقوم بتصدير أول شحنة مصرية من إنتاج مصري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع محافظ بورسعيد: "لدينا أكبر منطقة حرة صناعية على مساحة 62 مليون متر مربع، حيث تم تنفيذ لمرحلة الأولى بتكلفة أكثر من 20 مليار جنيه"، مؤكدًا أن الكيان الروسي والألماني قاموا بتشييد مصانعهم في شرق بورسعيد.
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