بعد توقيع مكتبة الإسكندرية عقد مع ورثة حسن كامي.. الفقي: "ليس لنا أي أطماع"

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كشف الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، تفاصيل توقيع المكتبة عقد "وعد بالبيع" لمقتنيات مكتبة الفنان الراحل حسن كامي، قائلًا: "مكتبة حسن كامي مسار اهتمامنا طوال عمرها، وكنا نعلم أنها مليئة بالكنوز بما تحتويه من كتب ومخطوطات نادرة".



وأكد "الفقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد، أن محتويات المكتبة قيمة كبيرة جدًا، ومن حق المصريين، وهذا التراث يخص مصر بالنهاية رغم أنه ملكية أفراد من الناحية المادية.



وتابع: "بادرنا من أجل إنقاذ هذا التراث، وليس لنا أي أطماع، وقمنا بعمل عقد مبدئي مع ورثة الفنان حست كامي؛ ينص على عقد مبدئي لليع حتى يتم حسم النزاع مع الورثة والمحامي، ومن المتوقع تدخل الدولة"، موضحًا أن النيابة هي من تبحث زعم محامي الفنان حسن كامي عن بيع ميراثه له.

