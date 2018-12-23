حقيقة تقديم جزء ثان من Aquaman

حقق فيلم "Aquaman" إيرادات بلغت الـ150 مليون دولار عالميا بأول أسبوع عرضه كما طرح يوم الجمعة الماضية بشباك التذاكر الأمريكي محققا 70 مليون دولار.





من ناحية أخرى تفكر الشركة المنتجة للفيلم تقديم جزء ثان يضم معظم فريق عمل الجزء الأول، وعلى رأسهم النجم جيسون موموا والذي جسد شخصية "Aquaman" بأحداث الفيلم، إلى جانب النجمة امبر هيرد.



