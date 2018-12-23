حقيقة تقديم جزء ثان من Aquaman
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:44 م
الفجر الفني
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حقق فيلم "Aquaman" إيرادات بلغت الـ150 مليون دولار عالميا بأول أسبوع عرضه كما طرح يوم الجمعة الماضية بشباك التذاكر الأمريكي محققا 70 مليون دولار.
من ناحية أخرى تفكر الشركة المنتجة للفيلم تقديم جزء ثان يضم معظم فريق عمل الجزء الأول، وعلى رأسهم النجم جيسون موموا والذي جسد شخصية "Aquaman" بأحداث الفيلم، إلى جانب النجمة امبر هيرد.
وتدور أحداث فيلم "Aquaman" حول شخصية "أرثر كوري" الذي يكتشف امتلاكه لقدرات خارقة منها التحكم في الماء، والذي يدخل بالعديد من الصراعات على عرش مملكة أطلانطس المفقودة، في محاولة منه لإنهاء حرب على البشرية، الفيلم بلغت ميزانيته الإنتاجية 160 مليون دولار، وتم تصويره بالكامل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.
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