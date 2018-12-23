أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد 23 ديسمبر 2018

شهد برشلونة الإسباني اليوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها عدم خضوع أومتيتي نجم الفريق لعملية جراحية ومواصلة العلاج بإسبانيا.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم:

- مدرب برشلونة يكشف عن أهدافه في 2019

أبدى المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي عقب إنهاء فريقه لعام 2018 بالفوز على سلتا فيغو بثنائية نظيفة ضمن الجولة 17 للدوري الإسباني ومواصلة الحفاظ على الصدارة تمنيه أن يواصل الفريق انتصاراته في 2019 وأن تكون جماهير البرسا سعيدة.

وأشار فالفيردي في تصريحات عقب المباراة التي احتضنها ملعب كامب نو: "بالطبع أتمنى الحفاظ على سلسلة انتصارات الفريق، كما أتمنى أن تظل جماهير الفريق سعيدة".

- برشلونة يطمئن جماهيره على أومتيتي

أعلن الجهاز الطبي لنادي برشلونة اليوم الأحد أن مدافع الفريق الفرنسي صامويل أومتيتي الذي خضع خلال الأسابيع الأخيرة للعلاج في قطر لمعاناته من مشكلة بركبته اليسرى لن يخضع لجراحة في الوقت الحالي وسيواصل العلاج بإسبانيا.

ويعاني أومتيتي من إصابة في غضروف الركبة اليسرى منذ آواخر الموسم الماضي ما أجبره على الغياب عن آخر سبع مباريات لبرشلونة في العام علماً بأن آخر مباراة خاضها كانت في 24 نوفمبر الماضي ضد أتلتيكو مدريد ولا يرغب أومتيتي في الخضوع لجراحة لذا عرض على النادي أن يتبع خطة علاج في قطر.