قنوات النيل المتخصصة تٌكرم علي الغازولي وعلي الحجار وحسن حامد وسميحة دحروج بدار الأوبرا

تُقيم إدارة الإنتاج المتميز بقطاع القنوات المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الإثنين ٢٤ ديسمبر الساعة السادسة، عرضًا خاصًا للفيلم التسجيلي الموسيقي "في بر مصر"، إخراج حنان راضي بقاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا.





ومن المقرر أن يتم تكريم رائد الأفلام التسجيلية المخرج الكبير الدكتور علي الغازولي والفنان الكبير علي الحجار، وحسن حامد مؤسس قطاع القنوات المتخصصة، وسميحة دحروج أول رئيس لقناة النيل للأخبار، واسم المخرج الراحل مهدي القماطي رئيس الإنتاج المتميز الأسبق، وتكريم اسم الفنان محمود أبوالسعود قائد فرقة الكفافة، مع عرض فني بفرقة الكفافة التي شاركت في الفيلم .









وعبر المخرج عادل العبساوؤ رئيس إدارة الإنتاج المتميز بالهيئة الوطنية للإعلام، عن سعادته بهذا الفيلم الذي يأتي استكمالًا اسلسلة الأفلام الوثائقية المميزة التي انتجتها الإدارة، مؤكدًا أن إدارة الإنتاج المتمز ذاخرة بالعديد من المبدعين.



