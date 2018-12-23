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متحدث "الكهرباء" يكشف موعد زيادة الأسعار

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:34 م
متحدث الكهرباء يكشف موعد زيادة الأسعار
الدكتور أيمن حمزة
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أمنية فوزي
 
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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، حقيقة رفع أسعار الكهرباء، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تحريك في أسعار الكهرباء حاليًا، ولن يتم رفع أسعار الكهرباء حتى 1 يوليو 2019.

ولفت "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد، إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يعلن كل القرارات بمصادقية في مؤتمرات صحفية قبل تطبيقها.

وأوضح أن خطة هيكلة الأسعار تهدف لتلبية احتياجات مصر من المتطلبات الكهربائية، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع الدعم من على كاهل الدولة بشكل كامل في عام 2020- 2021.
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