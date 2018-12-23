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كل ما تريد معرفته عن منتخب العراق قبل انطلاق بطولة آسيا 2019

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:18 م
كل ما تريد معرفته عن منتخب العراق قبل انطلاق بطولة آسيا 2019
منتخب العراق
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ريهام عبدالمحسن
 
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تتجه الأنظار في يناير المقبل إلى الإمارات العربية المتحدة لمتابعة النسخة السابعة عشر من أمم آسيا، حيث تشارك العراق في البطولة للمرة التاسعة في تاريخها، ولكن من المدير الفني للمنتخب العراقي وما أبرز اللاعبين في صفوفه وما أهم إنجاز حققته في تاريخ البطولة ؟ هذا ما يستعرضه الفجر الرياضي على النحو التالي:

 

* المدرب : السلوفيني ستربشكو كاتانيتش

* عدد المشاركات في البطولة : شاركت العراق في البطولة 8 مرات، أعوام : 1972 و1976 و1996 و2000 و2004 و2007 و2011 و2015.

 

* أبرز إنجاز حققته العراق في البطولة : حققت اللقب عام 2007.

 

* أبرز اللاعبين :

- مهند علي : يتميز بقدراته الفنية العالية والقدرة على اللعب بالقدمين اليمنى واليسرى بجانب تحركاته الخطيرة وقوة تسديده وخطورة تمريراته.

 

سجل مهند البالغ من العمر 18 عاماً 17 هدف في الدوري العراقي الموسم الماضي وخاض بطولة آسيا للواعدين تحت 14 عاماً 2014، سجل فيها 6 أهداف. وبعد خوض مباراته الدولية الأولى عام 2017، شارك حتى الآن في 9 مباريات دولية وسجل خلالهم 5 أهداف.

 

- داوود : هو نجم النفط العراقي وتم اختياره كأفضل لاعب ناشئ في آسيا عام 2016.

 

- حصني : تلقى المنتخب العراقي ضربة قوية بغياب جستن ميرام المحترف في الدوري الأمريكي لكن تواجد علي حصني في تشكيلة أسود الرافدين ستمكنهم من تعويض غياب ميرام.

 

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