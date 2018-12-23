ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كين عن صراع البريميرليج: الكل يتحدث عن ليفربول والسيتي ونحن متواجدون

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:22 م
كين عن صراع البريميرليج: الكل يتحدث عن ليفربول والسيتي ونحن متواجدون
هاري كين
طباعة
Advertisements
منى العوضي
 
Advertisements
حقق فريق توتنهام هوتسبر فوزاً ساحقاً على إيفرتون بستة أهداف مقابل هدفين وذلك اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز.


ويرى هاري كين مهاجم السبيرز أن توتنهام لا يزال متواجداً في صراع الفوز بالدوري الإنجليزي وليس مانشستر سيتي أو فريق ليفربول فقط كما يعتقد البعض.


وقال كين عقب نهاية المباراة: "‏لقد كان فوزاً كبيراً، كنا نعلم صعوبة اللقاء وتأخرنا بالنتيجة 1-0 ولكن بعدها صنعنا الفرص وقمننا بإستغلالها".


وتابع هداف البريميرليج حديثه: "‏في الشوط الثاني سيطرنا على الكرة وإستغلينا فرصنا كذلك".


وتحدث هاري كين عن صراع اللقب قائلا: "الكل يتحدث عن ليفربول ومانشستر سيتي ونحن متواجدون كذلك ونقوم بعمل جيد مثل العادة".


وتعد هذه‏ أول مرة يسجل فريق توتنهام أكثر من 5 أهداف خارج ارضه بالدوري 6-2 أمام إيفرتون، منذ فوزهم على هال سيتي 7-1 حينها كان يدرب هال سيتي ماركو سيلفا أيضاً في مايو 2017.

المزيد عن: هاري كين مانشستر سيتي ليفربول توتنهام الدوري الانجليزي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
2
x
17:00
1
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
1
x
19:30
1
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
2
x
18:00
6
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
1
x
15:00
0
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
0
x
16:00
0
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
2
x
16:00
0
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
1
x
18:00
0
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
1
x
15:00
0
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
1
x
17:00
0
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
1
x
18:00
0
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
1
x
19:00
0
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
6
x
19:00
1
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
2
x
13:00
1
هويسكا
ليجانيس
1
x
17:15
1
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
2
x
16:30
3
فولفسبورج
هوفنهايم
1
x
19:00
1
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
1
x
18:00
0
أميان