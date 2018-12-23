كين عن صراع البريميرليج: الكل يتحدث عن ليفربول والسيتي ونحن متواجدون

حقق فريق توتنهام هوتسبر فوزاً ساحقاً على إيفرتون بستة أهداف مقابل هدفين وذلك اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز.









ويرى هاري كين مهاجم السبيرز أن توتنهام لا يزال متواجداً في صراع الفوز بالدوري الإنجليزي وليس مانشستر سيتي أو فريق ليفربول فقط كما يعتقد البعض.









وقال كين عقب نهاية المباراة: "‏لقد كان فوزاً كبيراً، كنا نعلم صعوبة اللقاء وتأخرنا بالنتيجة 1-0 ولكن بعدها صنعنا الفرص وقمننا بإستغلالها".









وتابع هداف البريميرليج حديثه: "‏في الشوط الثاني سيطرنا على الكرة وإستغلينا فرصنا كذلك".









وتحدث هاري كين عن صراع اللقب قائلا: "الكل يتحدث عن ليفربول ومانشستر سيتي ونحن متواجدون كذلك ونقوم بعمل جيد مثل العادة".









وتعد هذه‏ أول مرة يسجل فريق توتنهام أكثر من 5 أهداف خارج ارضه بالدوري 6-2 أمام إيفرتون، منذ فوزهم على هال سيتي 7-1 حينها كان يدرب هال سيتي ماركو سيلفا أيضاً في مايو 2017.



