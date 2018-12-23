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كأس آسيا 2019.. من هو منتخب إيران صاحب الـ3 ألقاب والـ13 مشاركة؟

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:17 م
كأس آسيا 2019.. من هو منتخب إيران صاحب الـ3 ألقاب والـ13 مشاركة؟
منتخب ايران
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ريهام عبد المحسن
 
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أيام معدودة وتتجه أنظار العالم لمتابعة أول بطولة قارية في العالم الجديد وهي كأس أمم آسيا التي تحتضنها الإمارات في الخامس من يناير حتى الأول من فبراير بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.

تشارك إيران في البطولة للمرة الرابعة عشر وتطمح للتتويج باللقب الرابع في تاريخها. تضم إيران أكثر اللاعبين طولاً بين المنتخبات الآسيوية المشاركة في كأس العالم 2018 مع متوسط طول يبلغ ​​183 سم، كما أنها من بين خمس منتخبات لديها أصغر اللاعبين بمتوسط ​​عمر يبلغ 26 عاماً تقريباً. 

ويستعرض الفجر الرياضي بعض المعلومات عن منتخب إيران وأبرز لاعبيه وأهم إنجازاته في البطولة ..

* المدرب : البرتغالي كارلوس كيروش

* عدد المشاركات في البطولة : شاركت إيران 13 مرة في البطولة، أعوام : 1968 و1972 و1976 و1980 و1984 و1988 و1992 و1996 و2000 و2004 و2007 و2011 و2015.

* أبرز إنجاز حققته إيران في البطولة : فازت إيران باللقب 3 مرات، أعوام : 1968 و1972 و1976.

* أبرز اللاعبين :

- سردار أزمون : يعتبر أزمون من أبرز اللاعبين الموهوبين في المنتخب الإيراني وهو أعلى هداف لمنتخب بلاده من بين اللاعبين الحاليين، حيث سجل 23 هدفاً في 31 مباراة دولية.

- علي رضا جهانبخش : يعد جهانبخش البالغ من العمر 24 عاماً من أفضل اللاعبين على قائمة الهدافين في الدوري الهولندي برصيد 21 هدفاً ويعتمد بشكل كبير على سرعته.

- سعيد عزت اللهی : يعتبر سعيد رمانة ميزان المنتخب الإيراني إلى جانب امتلاكه المهارة العالية والقوة البدنية في وسط الملعب.

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