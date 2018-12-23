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المصري يطلب التعاقد مع ثلاثي الزمالك

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:17 م
المصري يطلب التعاقد مع ثلاثي الزمالك
المصري
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الفجر الرياضي
 
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دخل مسؤولو نادي المصري البورسعيدي، في مفاوضات رسمية للتعاقد مع محمد عنتر ومحمود عبد العاطى دونجا وأحمد مدبولى لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.


كما يحاول الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، في جس نبض شيكابالا وباسم مرسى، للعب ضمن صفوف القلعة الخضراء، خصوصًا أن أغلب هذه العناصر خارج حسابات النادى فى الفترة المقبلة.


وكانت الأجواء بين إدارتي المصري والزمالك، عادت إلى طبيعتها عقب مدة من الانقطاع بسبب أزمات التوأم حسام وإبراهيم حسن حينما كان يتولوا مسئولية الفريق البورسعيدي فنيًا، قبل رحيلهما إلى نادي بيراميدز سبورت، بالموسم الجاري.

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