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أمريكا تسعى إلى حظر العملة الرقمية المشفرة الإيرانية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:17 م
أمريكا تسعى إلى حظر العملة الرقمية المشفرة الإيرانية
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وكالات
 
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أفادت تقارير صحفية، بأن نواب الكونجرس الأمير يسعون إلى إعداد مشروع يمكنهم من خلاله حظر تطوير العملة الرقمية المشفرة الإيرانية.



وكان الغرض من المشروع، الذي تم تسجيله في 17 ديسمبر، من قبل النائب الجمهوري في الکونغرس، مايك غالاغر، هو "حظر الأنشطة المالية غير القانونية لإيران".



وقد أشار غالاغر إلى أن مواجهة غسل الأموال ومنع الأنشطة المرتبطة بالإرهاب التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من القضايا الرئيسية التي يسعى النواب الأمريكيون إلى تحقيقها من خلال اعتماد هذا المشروع، وفق موثع إيران إنترناشونال، اليوم الأحد.



ويحظر المشروع المذكور، إذاً تحول إلى قانون، أي معاملة أو تمويل أو صفقات متعلقة بالعملة الرقمية الإيرانية. وسيتم إدراج الأفراد غير الإيراني الذين يساهمون في بيع هذه الأموال الرقمية أو عرضها أو صيانتها أو تحويلها، في قائمة العقوبات الاقتصادية الأمريكية.



ويعد طلب تقديم تقرير إلى الكونجرس حول عملية تطوير العملة الرقمية المشفرة الإيرانية جزءاً آخر من المشروع.



وفي وقت سابق، قال مدير شركة الخدمات المعلوماتية في إيران، أبو طالب نجفي، الذي عينه البنك المركزي لتطوير العملة الرقمية المشفرة الإيرانية، إن العملة الوطنية الرقمية الإيرانية كانت في المرحلة التجريبية وستدخل الدورة الاقتصاد الولایات المتحدة تسعى إلى حظر العملة الرقمیة المشفرة الإیرانیة.
المزيد عن: حظر العملة الرقمية المشفرة الإيرانية أمريكا
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