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تعرف على الأندية المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:15 م
تعرف على الأندية المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
الاهلي
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مني العوضي
 
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اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الرياضي 2018-2019.

نجح فريقا الأهلي والإسماعيلي في التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ببنما على الجانب الآخر صعد الزمالك لنفس الدوري في البطولة الكونفدرالية.

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" إجراء سحب قرعة دور المجموعات يوم الجمعة المقبل 28 ديسمبر من الشهر الجاري في القاهرة.

وتأهل الأهلي لدور الـ16 من دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على جيما جيفارا بطل أثيوبيا 2-1 فى مجموع اللقاءاين، تأهل الإسماعيلي بعد الفوز على القطن الكاميروني 3-2 بمجموع المباراتين في دوري أبطال أفريقيا.

كما تأهل الزمالك بعد الفوز على القطن التشادى 7-2 بمجموع المباراتين إلى دور الـ32 مكرر بالبطولة الكونفدرالية.

وفيما يلي نرصد لكم الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا:

- الأهلي المصري
- الإسماعيلي المصري
- الترجي التونسي
- الإفريقي التونسي
- القسنطيني الجزائري
- شبيبة الساورة الجزائري
- الوداد البيضاوي المغربي
- صن داونز الجنوب إفريقي
- أورلاندو بايتس الجنوب إفريقي
- مازيمبي الكونغولي
- فيتا كلوب الكونغولي
- لوبي ستارز النيجيري
- بلاتينيوم الزيمبابوي
- سيمبا التنزاني
- أسيك ميموزا العاجي
- حوريا كوناكري الغيني
المزيد عن: كورة كرة رياضة جيما الوداد المغربى التنزاني الاهلي وجيما الاهلي الأهلي
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