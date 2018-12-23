أخبار الملاعب العربية اليوم الأحد 23-12-2018
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:11 م
ندي شعبان
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شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول زيارة رئيس الاتحاد السعودي لبعثة المنتخب بالإمارات، وإعلان كل من منتخب سوريا والإمارات قائمة اللاعبين المشاركة في كأس اسيا 2019.
*قائمة منتخب سوريا المشاركة في كأس أسيا 2019
كشف الألماني بيرند ستينج المدير الفني لمنتخب سوريا لكرة القدم، عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في نهائيات كأس أمم آسيا 2019، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وضمت قائمة منتخب سوريا الأسماء التالية:
حراسة المرمى: إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، محمود اليوسف
الدفاع: أحمد الصالح، جهاد الباعور، عمرو ميداني، محمد زاهر الميداني، عبد الملك عنيزان، حسين جويد، نديم صباغ، عمرو جنيات، مؤيد عجان
الوسط: خالد المبيض، محمد عثمان، تامر حاج محمد، محمود المواس، يوسف قلفا، أسامة أومري، أحمد الأشقر، فهد اليوسف
الهجوم: مارديك مارديكيان، عمر خريبين، عمر السومة
واستبعد الألماني فراس الخطيب من قائمة منتخب سوريا بسبب الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى استبعاد حميد ميدو وخالد حج عثمان.
*إعلان قائمة منتخب الإمارات المشاركة في كأس أسيا 2019
أعلن الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم، قائمة اللاعبين المشاركة في بطولة كأس أمم أسيا 2019 والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاءت قائمة منتخب الإمارات على النحو التالي:
حراسة المرمى: علي خصيف، خالد عيسى، محمد الشامسي
الدفاع: محمد أحمد، خليفة الحمادي، خالد عباس، فارس جمعة، بندر الأحبابي، محمود خميس
الوسط: خميس إسماعيل، ماجد حسن، إسماعيل أحمد، خليفة مبارك، علي سالمين، عامر غبد الرحمن، سيف راشد، محمد عبد الرحمن، ريان يسلم، اسماعيل الحمادي
الهجوم: خلفان مبارك، إسماعيل مطر، أحمد خليل، علي مبخوت
*لجنة الانظباط تفرض عقوبات على رئيسي الهلال والنصر
أصدرت لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأحد، عدة عقوبات بالغرامة والإيقاف على رئيس الهلال والنصر.
وقررت لجنة الإنضباط إيقاف سعود أل سويلم رئيس نادي النصر مباراة رسمية واحدة مع إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال، وذلك بسبب كتابة تغريدة على تويتر تسيء إلى مسؤولي المباريات ولجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
فيما ألزمت لجنة الإنضباط الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال بسبب إدلاء تصريحات على إحدى القنوات التلفزيونية تسيء إلى الاتحاد السعودي ولجانه.
وكان فريق الهلال قد تغلب على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليحتل الزعيم المركز الأول في صدارة جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.
*الرائد يوضح حقيقة استقالة فهد المطوع من رئاسة النادي
نفى المركز الإعلامي بنادي الرائد السعودي ما تم تداوله حول استقالة فهد المطوع من رئاسة النادي.
وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر: “أوضح المركز الاعلامي بنادي الرائد أنه لاصحة للاخبار المتداولة الغير صحيحة عن نية رئيس نادي الرائد الاستاذ فهد المطوع تقديم الاستقالة من رئاسة النادي خلال الايام المقبلة مطالبة الجميع بالوقوف مع النادي وعدم الالتفات لكل مايطرح عبر الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي”.
ويستعد فريق الرائد لخوض مباراة قوية ستجمعه مع التعاون في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومن المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.
*رئيس الاتحاد السعودي يزور بعثة المنتخب في الإمارات
حرص قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على الاطمئنان عن بعثة المنتخب السعودي المتواجدة حالياً في مدينة دبي الإماراتية، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا 2019.
وقام الفواز بزيارة مقر المنتخب السعودي في دبي، لمتابعة الأجواء والاطمئنان على البعثة واللاعبين والتأكد من توافر جميع الاحتياجات، وتحفيز الفريق قبل البطولة الآسيوية.
ونالت دولة الإمارات تنظيم البطولة الآسيوية في نسختها السابعة عشر، والتي تنطلق يوم 5 يناير وحتى 1 من فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخب تم تقسيمهم على 6 مجموعات.
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