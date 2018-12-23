أخبار الملاعب العربية اليوم الأحد 23-12-2018

شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول زيارة رئيس الاتحاد السعودي لبعثة المنتخب بالإمارات، وإعلان كل من منتخب سوريا والإمارات قائمة اللاعبين المشاركة في كأس اسيا 2019.









*قائمة منتخب سوريا المشاركة في كأس أسيا 2019

كشف الألماني بيرند ستينج المدير الفني لمنتخب سوريا لكرة القدم، عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في نهائيات كأس أمم آسيا 2019، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.





وضمت قائمة منتخب سوريا الأسماء التالية:





حراسة المرمى: إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، محمود اليوسف





الدفاع: أحمد الصالح، جهاد الباعور، عمرو ميداني، محمد زاهر الميداني، عبد الملك عنيزان، حسين جويد، نديم صباغ، عمرو جنيات، مؤيد عجان





الوسط: خالد المبيض، محمد عثمان، تامر حاج محمد، محمود المواس، يوسف قلفا، أسامة أومري، أحمد الأشقر، فهد اليوسف





الهجوم: مارديك مارديكيان، عمر خريبين، عمر السومة





واستبعد الألماني فراس الخطيب من قائمة منتخب سوريا بسبب الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى استبعاد حميد ميدو وخالد حج عثمان.









*إعلان قائمة منتخب الإمارات المشاركة في كأس أسيا 2019

أعلن الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم، قائمة اللاعبين المشاركة في بطولة كأس أمم أسيا 2019 والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.





وجاءت قائمة منتخب الإمارات على النحو التالي:



