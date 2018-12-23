صورة مؤثرة لـ الأمير خالد بن طلال يذرف الدموع أمام قبر والده

أظهرت صورة مؤثرة للأمير خالد بن طلال، وهو يذرف الدموع أمام قبر والده الأمير طلال بن عبدالعزيز.

و أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقب صلاة العصر اليوم الأحد، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

كما أدى أبناء وأحفاد الأمير طلال بن عبدالعزيز –رحمه الله-، صلاة الميت عليه، فيما وثَّقت صورًا ومقاطع فيديو تشييع الجنازة والعزاء.