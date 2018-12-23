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تعرف على شروط إنبي لانتقال حمدي فتحي إلى الأهلي

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:08 م
تعرف على شروط إنبي لانتقال حمدي فتحي إلى الأهلي
حمدي فتحي
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الفجر الرياضي
 
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حدد مسؤولو نادي إنبي شروطهم من أجل انضمام حمدي فتحي لاعب وسط الفريق البترولي إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.


وكشف مصدر مسؤول بالنادي البترولي أن على ماهر المدير الفني رحب ببيع حمدي فتحي إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل الحصول على 3 لاعبين ومقابل مادي.


واشترط نادي إنبي التعاقد مع عمرو جمال وعلي لطفي وميدو جابر على سبيل الإعارة بجانب 15 مليون جنيه، للموافقة على بيع حمدي فتحي للأهلي.


وأشار إلى أن في حال رفض الأهلي التخلي عن لاعبيه لنا، سوف نطلب ما لا يقل عن 30 مليون جنيه من أجل بيع اللاعب بشكل نهائي للأهلي.

 

وخاض حمدي فتحي 16 مباراة مع إنبي هذا الموسم بواقع 15 مباراة في الدوري ومباراة في كأس مصر أحرز خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين. 


جدير بالذكر أن الأهلي دعم صفوفه قبل بداية الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع الأنجولي جيرالدو ومحمد محمود من وادي دجلة ومحمود وحيد من مصر المقاصة بجانب الشاب محمود السلمي.

المزيد عن: نبي كورة كرة رياضة حمدي فتحي
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