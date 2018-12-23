"القومي للإعاقة": ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون 11% من الدولة

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علق الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، على موافقة البرلمان إعفاء المجلس من الضرائب، قائلًا إن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بصفة مبدئية ارتبط بتشكيل المجلس.



وأوضح "مرعي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد، أنه تم إنشاء المجلس في 2012 بقرار من رئيس الوزراء، وأن القانون نقلة كبيرة لتدعيم دور المجلس وتأسيسه.



ولفت إلى أن القانون يحتوي على 17 مادة؛ مما يساعد المجلس في القيام بالأعمال المختلفة، متابعًا: "نرفع شعار 2018 هي البداية، وسنستكمل ما بدأته الحكومة خلال السنوات المقبلة".



ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخصيص هذا العام لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون 11% من الدولة.



