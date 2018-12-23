جولة مع الفنانين.. كندة علوش لعمرو يوسف: كل سنة وانت الدنيا كلها

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات









وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الأحد.









ياسمين عبد العزيز في صورة بالأحمر





نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهرت "ياسمين" في الصور بمكياج هادئ، مرتدية جاكيت أحمر، وقد حازت الصور على إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.









نبيل الحلفاوي: يوم سييء للكرة المصرية





نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن خسارة كل من ناديي الأهلي والزمالك فى بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية فى الأدوار التمهيدية.









وقال الحلفاوى: "يوم سيئ للكرة المصرية وسمعتها.. تأهل مخجل للكبيرين الصغيرين.. نبتدي دور المجموعات على مية بيضا بإذن الله".









كندة علوش لعمرو يوسف: كل سنة وانت الدنيا كلها





احتفلت الفنانة السورية كندة علوش بعيد ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف الـ38 الذي يصادف اليوم الـ23 من شهر ديسمبر.





ونشرت كندة صورة تجمعها بعمرو بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة :" كل سنة وانت الدنيا كلها بحبك".









صبا مبارك تهنيء عمرو يوسف بعيد ميلاده: كل سنة وانت طيب يا جدع





حرصت الفنانة صبا مبارك، على تهنئة صديقها الفنان عمرو يوسف بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









ونشرت "صبا" صورة تجمعها بعمرو يوسف، خلال كواليس مسلسل طايع وكتبت تعليقًا عليها: "كل سنة وانت طيب يا عمرو ان شاء الله بهداوة بالك وفرحتك بحياة ونجاحك بكل شئ تتمناه يا جدع يا طيب".





طارق صبرى يروج لساعة رضا





شارك الفنان طارق صبرى صورة مع جمهوره من فيلم "ساعة رضا" والذى من المقرر أن يعرض فى موسم اجازة نصف العام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يروج فيه للفيلم قبل عرضه.





وعلق صبرى : "أنا ورضا من ساعة رضا.. يعرض من يوم ٩ يناير في جميع دور العرض".







