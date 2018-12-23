فيليم تيلبورج يسقط إمين بالدوري الهولندي
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:07 م
وكالات
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نجح فريق فيليم تيلبورج في الفوز على مستضيفه إمين، بنتيجة 2-0، مساء الأحد، في الجولة 17 من الدوري الهولندي.
وسجل هدفي فيليم تيلبورج، كلا من آراس أوزبيليز وفران سول في الدقيقتين 42 و55.
ورفع فيليم تيلبورج رصيده لـ19 نقطة في المركز الـ11، وتوقف رصيد إمين عند 17 نقطة في المركز 13.
وسجل هدفي فيليم تيلبورج، كلا من آراس أوزبيليز وفران سول في الدقيقتين 42 و55.
ورفع فيليم تيلبورج رصيده لـ19 نقطة في المركز الـ11، وتوقف رصيد إمين عند 17 نقطة في المركز 13.
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