فيليم تيلبورج يسقط إمين بالدوري الهولندي

نجح فريق فيليم تيلبورج في الفوز على مستضيفه إمين، بنتيجة 2-0، مساء الأحد، في الجولة 17 من الدوري الهولندي.

وسجل هدفي فيليم تيلبورج، كلا من آراس أوزبيليز وفران سول في الدقيقتين 42 و55.