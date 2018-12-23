رايو فاليكانو يفوز على ليفانتي بالليجا

فاز رايو فايكانو على ضيفه ليفانتي 2 / 1، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ17 بالليجا.

سجل هدفي رايو أنطونيو جارسيا أراندا، لاعب ليفانتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 23 وراؤول دي توماس في الدقيقة 67 ، فيما سجل هدف ليفانتي روبن روتشينا في الدقيقة 60.

ورفع رايو رصيده إلى 13 نقطة في المركز 19، وتوقف رصيد ليفانتي عند 22 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف، خلف فالنسيا وجيرونا.