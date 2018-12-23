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"صندوق العشوائيات": 350 مليون جنيه تكلفة تطوير منطقة تل العقارب

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:22 م
صندوق العشوائيات: 350 مليون جنيه تكلفة تطوير منطقة تل العقارب
إيهاب حنفي
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كساب أحمد
 
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قال إيهاب حنفي، منسق عام صندوق تطوير العشوائيات، إن تكلفة تطوير منطقة تل العقارب تصل لـ350 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الدولة كانت تسدد بدل إيجار شهري 1200 للملاك، لحين الانتهاء من تطوير المنطقة

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن المشروع سينتهي نهاية هذا الشهر، وبعد ذلك سيتم تجهيزه بالأثاث والأجهزة لأن التعليمات هي تجهيز كافة الوحدات الخاصة بتطوير العشوائية بالكامل بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.

ثلاثة أعوام استنفذتها أجهزة محافظة القاهرة؛ لتطوير منطقة "تل العقارب" العشوائية في حي السيدة زينب، بدأت بأعمال حصر الأهالي، مرورًا بإزالة العقارات غير الآمنة، وانتهاءً بالتطوير.

يتضمن مشروع التطوير إقامة 816 وحدة سكنية جديدة، و344 وحدة تجارية، في 16 عمارة، وتتكون العمارة من دور أرضي و5 أدوار متكررة، وتم تصميم العمارات وفق ثلاثة نماذج، تلبي احتياجات المواطنين القاطنين في المنطقة، موضحًا أن المشروع يتم تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، التابع للجهاز المركزي للتعمير.

وشدد محافظ القاهرة، على مراعاة الطابع المعماري لتلك المنطقة التاريخية، عند تصميم مشروع التطوير، خاصة أنها تقع في منطقة متوسطة بين شوارع السد البراني وعين الصيرة والمدبح.

المزيد عن: مصر صندوق تطوير العشوائيات توك شو تل العقارب تطوير العشوائيات اخبار مصر إيهاب حنفي
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