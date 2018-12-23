إيركسن يتفوق على سجل جاريث بيل مع توتنهام

تفوق كريستيان إيركسن لاعب وسط فريق توتنهام الإنجليزي على سجل جاريث بيل التهديفي السباق مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.





ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن إيركسن نجح في تسجيل هدف توتنهام الرابع في الدقيقة 48 من زمن الشوط الثاني أمام إيفرتون في لقاء اليوم.





واشار الموقع، إلى أن إيركسن رفع رصيده التهديفي مع توتنهام للهدف رقم 43 متفوقاً على جاريث بيل صاحب الـ42 هدف مع توتنهام في الفترة الماضية.