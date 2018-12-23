بوكيتينو ثالث مدرب يضرب إيفرتون بستة أهداف

حقق فريق توتنهام فوزًا كاسحًا على فريق إيفرتون بنتيجة 6-2 على ملعب جوديسون بارك في الأسبوع الثامن عشر بالبريميرليج.









سجل سداسية توتنهام ، هيونج مين سون (هدفين) في الدقائق 27 و61 ، هاري كين (هدفين) في الدقائق 42 و74 ، ديلي آلي وكريستيان إيركسن في الدقائق 35 و48 بينما سجل هدفي إيفرتون ثيو والكوت وغيلفي سيغوردسون في الدقائق 21 و51.









ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن ثلاثة مدربين فقط نجحوا في الفوز على إيفرتون بستة أهداف في الدوري وهم:





• ارسين فينجر

• جوزيه مورينيو

• موريسيو بوكيتينو