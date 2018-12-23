شاهد.. منة جلال بإطلالة هوليوودية في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة الشابة منة جلال، لجلسة تصوير جديدة على طريقة نجوم هوليوود بعدسة المصور إسلام رمضان، مع خبير التجميل تامر دهب.

وظهرت منة، بإطلالة كلاسيكية ترتدي ملابس فورمال سوداء وتجلس داخل سيارة بأوضاع مختلفة، مما يشبه كثيراً جلسات تصوير نجوم هوليوود.

جدير بالذكر أن الفنانة منة جلال، تقوم حالياً بتصوير مشاهدها في فيلم "دفع رباعي" من بطولة أحمد عزمي، إيناس النجار، تتيانا حبشي، منة جلال، وعدد من الفنانين الشباب، وإخراج إيهاب عبداللطيف.