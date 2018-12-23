"النمر" يوجه رسالة إلى أمهات الأطفال المصابين بالزكام

وجّه الدكتور خالد النمر، رسالة إلى الآباء والأمهات بعدم أخذ الأطفال المصابين بالزكام أثناء زيارة كبار السن.

وقال في تغريدة له بموقع "تويتر : "رجاء: حاول قدر الإمكان الاّ تأخذ طفلك الصغير المصاب بالزكام ويعاطس أثناء زيارتك لأمك كبيرة السن المصابه بالربو وضعف القلب..قال عليه الصلاة والسلام (لايورد ممرض على مصح)".

وأضاف في سياق آخر: "مهم لا تجلس طول ليلك جنب الدفايه!! ابتعد على الأقل ٩٠ سم منها وطفيها قبل ما تنام".