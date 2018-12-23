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محمود الشامي: "التعديلات والمؤجلات" أفقدت الدوري المتعة والجمال

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:59 م
محمود الشامي: التعديلات والمؤجلات أفقدت الدوري المتعة والجمال
محمود الشامي
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الفجر الرياضي
 
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قال محمود الشامي رئيس رابطة الأندية إنه لابد من وجود شروط لتفعيل الرابطة مرة أخرى لتنظيم كافة المباريات.

 

محمود الشامي: "التعديلات والمؤجلات" أفقدت الدوري المتعة والجمال


 وطالب الشامي، في تصريحاته ببرنامج "شوت مع حتحوت الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على راديو مصر 88.7  بضرورة تفعيل رابطة دوري المحترفين خلال الموسم المقبل لان الحالي اتحاد فيه شكل المسابقة.

 

 وأوضح: "لابد من ضبط  الملاعب حتى تكون جاهزة ويتم تقدير ذلك بشكل كويس، مشددا علي أنه لا يجب تعليق ذلك علي شماعة الأمن وأن يتم ذلك تسويقيا وتنظيميا ده هيفيد المسابقة بشكل كبير خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية".

 

وأشار إلى أن متعة الدوري فقدت بسبب كثرة المؤجلات والتعديلات في نظام المسابقة وتفعيل لجنة المحترفين أمر مهم.

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