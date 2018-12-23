برلماني يكشف تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب مع علماء مصر بالخارج (فيديو)
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:54 م
أمنية فوزي
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كشف النائب حسام العمدة، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، تفاصيل لقاء رئيس البرلمان المصري مع علماء مصر بالخارج، موضحًا أن المبادرة تستهدف التواصل مع علماء مصر بالخارج؛ لأنهم يمثلون قوى كبيرة لمصر بالخارج، فهم قوتها الناعمة.
وأشار "العمدة"، خلال تصريحاته لبرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد، إلى أن اللقاء ناقش عدة أشياء عن منظومة التعليم وتقييم المناهج والجامعات، وأن الحوار كان دافئًا جدًا، والعلماء بالخارج ثمنوا هذه المبادرة.
وثمن دور السفير نبيلة مكرم، وزير الهجرة، لافتًا إلى أن مؤتمر مصر تستطيع نجح، مشددًا على أنه يجب التكاتف مع وزيرة الهجرة، متابعًا: "وزيرة الهجرة مسيسة وتعي دور مجلس النواب جيدًا".
واستقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وفد من العلماء المصريين بالخارج المشاركين فى مؤتمر مصر تستطيع، الذى نظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم" بمدينة الغردقة.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن العلماء شريحة من المصريين بالخارج مستعدين لإمداد الوطن بخبراتهم وبكونهم سفراء للدولة المصرية، ومؤكدة على ضرورة استمرار التعاون وإطلاق مثل هذه المبادرات التى ترسخ العلاقة بين المصريين بالخارج وبين مؤسسات الدولة.
وقد طرح عدد من العلماء المشاركين، ضرورة وجود تشريع يجبر الصناعة للمشاركة فى البحث العلمى، وضرورة دعوتهم للبرلمان حيث إنه لم يتم دعوة العلماء للبرلمان منذ 50 عاما مضت.
كما شارك فى اللقاء أعضاء لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، الذين أبدوا ترحيبهم الشديد بالعلماء المصريين ومؤكدين أن اللجنة على أتم الاستعداد لتبنى أية مقترحات ومتطلبات تعزز الترابط والهوية الوطنية للمصريين بالخارج وبين وطنهم الأم فى مصر.
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