برلماني يكشف تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب مع علماء مصر بالخارج (فيديو)

كشف النائب حسام العمدة، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، تفاصيل لقاء رئيس البرلمان المصري مع علماء مصر بالخارج، موضحًا أن المبادرة تستهدف التواصل مع علماء مصر بالخارج؛ لأنهم يمثلون قوى كبيرة لمصر بالخارج، فهم قوتها الناعمة.





وأشار "العمدة"، خلال تصريحاته لبرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد، إلى أن اللقاء ناقش عدة أشياء عن منظومة التعليم وتقييم المناهج والجامعات، وأن الحوار كان دافئًا جدًا، والعلماء بالخارج ثمنوا هذه المبادرة.





وثمن دور السفير نبيلة مكرم، وزير الهجرة، لافتًا إلى أن مؤتمر مصر تستطيع نجح، مشددًا على أنه يجب التكاتف مع وزيرة الهجرة، متابعًا: "وزيرة الهجرة مسيسة وتعي دور مجلس النواب جيدًا".



