صالون "المحور الثقافي" يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية يقيم صالون المحور الثقافي، احتفالية ثقافية كبرى ١١ صباح غدًا الاثنين، تحت عنوان اليوم العالمى للغة العربية، بالتنسيق مع رابطة الجامعات الإسلامية وجامعة سيناء ، يتحدث فيها الدكتور إسماعيل شاهين الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، ويديرها الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، ورئيس مجلس إدارة قناة المحور، وبحضور نخبة من أساتذة الجامعات ورجال الدين والشخصيات العامة والمتخصصين فى مجال اللغة وذلك فى قاعة الاحتفالات ببرج سما بالقطامية .

يقول الدكتور حسن راتب أن العالم يحتفل باليوم العالمي للغة العربية للتذكير بأهمية لغتنا الجميلة، باعتبارها ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، خاصة أنه فى عام ١٩٧٣كانت الأمم المتحدة قد اتخذت قرارا تاريخيا في الجمعية العامة للأمم بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في هذه المنظمة الدولية.

أما "اليوم العالمي" فهو مصطلح خصصته المنظمة الدولية للفت أنظار العالم لقضية محددة أو حدث معين أو سلوك ما، وذلك من أجل تعزيز أهدافها التى أنشئت من أجلها. وفى هذا الصدد فإنه عادة ما تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة هي التي تقترح هذه الاحتفالات وتضعها الجمعية العامة بقرار دولي.