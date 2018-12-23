ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صالون "المحور الثقافي" يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:46 م
صالون المحور الثقافي يحتفل باليوم العالمي للغة العربية
صالون المحور الثقافي
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements

بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية يقيم صالون المحور الثقافي، احتفالية ثقافية كبرى ١١ صباح غدًا الاثنين، تحت عنوان اليوم العالمى للغة العربية، بالتنسيق مع رابطة الجامعات الإسلامية وجامعة سيناء ، يتحدث فيها الدكتور إسماعيل شاهين الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، ويديرها الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، ورئيس مجلس إدارة قناة المحور، وبحضور نخبة من أساتذة الجامعات ورجال الدين والشخصيات العامة والمتخصصين فى مجال اللغة  وذلك فى قاعة الاحتفالات ببرج سما بالقطامية .

 

يقول الدكتور حسن راتب أن العالم يحتفل باليوم العالمي للغة العربية للتذكير بأهمية لغتنا الجميلة، باعتبارها ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، خاصة أنه فى عام ١٩٧٣كانت الأمم المتحدة قد اتخذت قرارا تاريخيا في الجمعية العامة للأمم  بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في هذه المنظمة الدولية.

 

أما "اليوم العالمي" فهو مصطلح خصصته المنظمة الدولية للفت أنظار العالم لقضية محددة أو حدث معين أو سلوك ما، وذلك من أجل تعزيز أهدافها التى أنشئت من أجلها. وفى هذا الصدد فإنه عادة ما تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة هي التي تقترح هذه الاحتفالات وتضعها الجمعية العامة بقرار دولي.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
2
x
17:00
1
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
1
x
19:30
1
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
2
x
18:00
6
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
1
x
15:00
0
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
0
x
16:00
0
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
2
x
16:00
0
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
1
x
18:00
0
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
1
x
15:00
0
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
1
x
17:00
0
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
1
x
18:00
0
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
0
x
19:00
0
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
0
x
19:00
0
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
2
x
13:00
1
هويسكا
ليجانيس
1
x
17:15
1
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
2
x
16:30
3
فولفسبورج
هوفنهايم
1
x
19:00
1
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
1
x
18:00
0
أميان