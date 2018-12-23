"البحوث الزراعية": لدينا أصناف من التقاوي مصرية 100%



وأشار "محمدين"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن نباتات الصوب الزراعية مقاومة للأمراض والآفات، متطلعا أن تنتج مصر البذور بنفسها بشكل كامل، لافتا إلى أنه يوجد حاليا في مصر "هواجن" مصرية 100%، حيث يوجد 21 صنف وهجين من التقاوي والبذور مسجلين ومتواجدين في السوق المحلي ومن إنتاج مصري.



افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، ومن المقرر افتتاح 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك في اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مجال الأمن الغذائي.



قال الدكتور صلاح محمدين، أستاذ معهد البحوث الزراعية، إن المشروع القومي للصوب الزراعية الذي تنفذه مصر، يعد مشروع رائد، وإنتاجه متميز، ويعتمد على الوسائل التكنولوجية.