القوات المسلحة السودانية تؤكد التفافها حول قيادتها

أكدت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، التفافها حول قيادتها، وحرصها على مكتسبات الشعب، وأمن وسلامة المواطن، دمه وعرضه وماله، كما أكدت عملها ضمن منظومة أمنية واحدة ومتجانسة (القوات المسلحة، وقوات الشرطة الموحدة، وقوات الدعم السريع، وقوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني).

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن هذا التأكيد جاء خلال الاجتماع الدوري لقادة القوات المسلحة الذي انعقد ظهر اليوم بوزارة الدفاع، وتم فيه تقديم تنوير شامل حول الأحداث الجارية بالبلاد.

وتشهد المدن السودانية منذ عدة أيام احتجاجات على ارتفاع الأسعار، شابتها عمليات تخريب وعنف.