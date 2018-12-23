أحمد موسى: مواجهة الزيادة السكانية مسؤولية مجتمعية على الجميع التكاتف لحلها
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:46 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعلى معدلات الإنجاب محافظات الصعيد، موضحًا أن 5 محافظات تصل معدلات السكان فيها إلى 40 مليون نسمة.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية والجيزة الأعلى في السكان، لافتًا إلى أن المشروعات القومية تقام في قلب الصحراء.
ونوه إلى أن 1.6 تريليون جنيه حجم الإنفاق على المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تحقيق التنمية من خلال تنفيذ المشروعات، وأن مواجهة الزيادة السكانية مسئولية مجتمعية على الجميع التكاتف لحلها.
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