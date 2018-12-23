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بتكلفة تجاوزت 300 مليون جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مشروع روضة السيدة زينب

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:38 م
بتكلفة تجاوزت 300 مليون جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مشروع روضة السيدة زينب
مشروع روضة السيدة زينب
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دنيا عادل
 
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في ظل جهود الدولة للقضاء على المناطق العشوائية، انتهت من تنفيذ مشروع منطقة روضة السيدة زينب وهي منطقة تل العقارب سابقًا في مدة زمنية قياسية، لتسكين أهالي المنطقة بها.

وفيما يلي، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن المنطقة، وذلك في السطور التالية.

روضة السيدة زينب
أقيم مشروع روضة السيدة زينب وهو تل العقارب سابقًا، على مساحة 7.5 فدان بإجمالي عدد وحدات سكنية بلغ 816 وحدة، و202 وحدة تجارية، مع مراعاة أن يحافظ تصميمه المعماري على الطابع الإسلامي التاريخي لتلك المنطقة.

المستفيدين من المشروع
ويعد المستفيدين من المشروع هم أهالي منطقة تل العقارب في مشروع روضة السيدة زينب، حيث تحملت الحكومة نفقات إيجار السكن المؤقت لأهالي المنطقة طوال مدة تنفيذ المشروع.

ومن المقرر أن يتسلم كل مواطن وحدته كاملة التشطيب الفاخر ومفروشة بالكامل، بإيجار بسيط حيث يتم تسكين سكان المنطقة بالكامل ممن تم حصرهم قبل إجراءات النقل المؤقتة.

تنفيذ المشروع
تم تنفيذ المشروع في مدة استغرقت 18 شهرًا فقط وهو يعد وقت قياسي لإنجاز المشروع.

وتولت محافظة القاهرة عملية إزالة المباني والمنشآت القديمة، وتم رفع أنقاض نحو 95 ألف متر مربع بخلاف أعمال الحفر.

واستلمت المحافظة أرض المشروع على عدة مراحل بداية من 7 سبتمبر 2016م وحتى 19 يوليو 2017م.

العمال المنفذين للمشروع
تبلغ العمالة المنفذة لمشروع روضة السيدة حوالي 1250 عامل، ويعد أغلبهم من أهالي روضة السيدة زينب وهو ما يغرس روح الانتماء للمشروع والحفاظ عليه.

تكلفة المشروع
قدرت تكلفة المشروع بنحو 200 مليون جنيه ولكن في ظل ظروف الأسعار فتتجاوز التكلفة 300 مليون جنيه.

الجهات المنفذة له
وتتألف الجهات المنفذة للمشروع من محافظة القاهرة، ووزارة الإسكان متمثلة في صندوق تطوير العشوائيات وجهاز تعمير القاهرة الكبرى وممثلي شركات المرافق والاستشاريين.

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