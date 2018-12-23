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حديقة الحيوان: "نقدم كل أنواع الترفية للشمبانزي حتى لا يصاب بالاكتئاب"

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:45 م
حديقة الحيوان: نقدم كل أنواع الترفية للشمبانزي حتى لا يصاب بالاكتئاب
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
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كشف اللواء دكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوانات، تفاصيل قيام الشمبانزي لوزة بالرسم، قائلًا: "الشمبانزي من الناحية التشريحية يشبه الإنسان، ولديه درجة من التفكير".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد،: "نقدم كل أنواع الترفية للشمبانزي حتى لا يصاب بالاكتئاب، ونعاملهم كالأطفال، ونحن نضع لهم ألعاب وفروع وكرات من أجل اللعب، متابعا: "جبنا للوزة الشمبانزي كراسة رسم وأدوات التلوين من أجل الرسم، من أجل إدخار السرور على قلبها"، مؤكدًا أنهم يقدمون للشمبانزي الفاكهة والعصائر لتغير المود، وسيتم عرض رسومات لوزة أمام الزائرين".
وأوضح أن الشمبانزي لوزة تبلغ 17 عام، وهى حاليا في فترة الشباب، حيث أن العمر الطبيعي للشمبانزي يتراوح ما بين 25 إلى 27 عام.
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