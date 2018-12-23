حديقة الحيوان: "نقدم كل أنواع الترفية للشمبانزي حتى لا يصاب بالاكتئاب"

كشف اللواء دكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوانات، تفاصيل قيام الشمبانزي لوزة بالرسم، قائلًا: "الشمبانزي من الناحية التشريحية يشبه الإنسان، ولديه درجة من التفكير".





وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد،: "نقدم كل أنواع الترفية للشمبانزي حتى لا يصاب بالاكتئاب، ونعاملهم كالأطفال، ونحن نضع لهم ألعاب وفروع وكرات من أجل اللعب، متابعا: "جبنا للوزة الشمبانزي كراسة رسم وأدوات التلوين من أجل الرسم، من أجل إدخار السرور على قلبها"، مؤكدًا أنهم يقدمون للشمبانزي الفاكهة والعصائر لتغير المود، وسيتم عرض رسومات لوزة أمام الزائرين".