لبنى عسل: التنمية في سيناء تحدث على قدم وساق وبشكل مستمر

قال الإعلامية لبنى عسل، إن حديث الدولة عن إنشاء مجتمعات عمرانية وتعمير بسيناء، رسالة لمن يتحدثون عن قيام الدولة بإخلاء وتهجير المواطنين بسيناء.





وأضافت "عسل"، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن الدولة تعطي حوافز للمستثمرين في سيناء، وهذا دليل على أن التعمير والتنمية هي الوجه الآخر للحرب على الإرهاب.



