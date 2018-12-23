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لبنى عسل: التنمية في سيناء تحدث على قدم وساق وبشكل مستمر

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:41 م
لبنى عسل: التنمية في سيناء تحدث على قدم وساق وبشكل مستمر
الإعلامية لبنى عسل.jpg
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامية لبنى عسل، إن حديث الدولة عن إنشاء مجتمعات عمرانية وتعمير بسيناء، رسالة لمن يتحدثون عن قيام الدولة بإخلاء وتهجير المواطنين بسيناء.

وأضافت "عسل"، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن الدولة تعطي حوافز للمستثمرين في سيناء، وهذا دليل على أن التعمير والتنمية هي الوجه الآخر للحرب على الإرهاب. 

وأشارت إلى أن التنمية في سيناء تحدث على قدم وساق وبشكل مستمر، متمنية المزيد من العمل في سيناء المرحلة المقبلة. 
المزيد عن: تنمية سيناء التوك شو الإعلامية لبنى عسل أخبار مصر
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