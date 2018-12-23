توتنهام يكتسح إيفرتون بنصف دستة أهداف بالبريميرليج

حقق فريق توتنهام فوزًا كاسحًا على فريق إيفرتون بنتيجة 6-2 على ملعب جوديسون بارك في الأسبوع الثامن عشر بالبريميرليج.









سجل سداسية توتنهام ، هيونج مين سون (هدفين) في الدقائق 27 و61 ، هاري كين (هدفين) في الدقائق 42 و74 ، ديلي آلي وكريستيان إيركسن في الدقائق 35 و48.









بينما سجل هدفي إيفرتون ثيو والكوت وغيلفي سيغوردسون في الدقائق 21 و51.









ورفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث ، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.