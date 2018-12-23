ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

توتنهام يكتسح إيفرتون بنصف دستة أهداف بالبريميرليج

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:38 م
توتنهام يكتسح إيفرتون بنصف دستة أهداف بالبريميرليج
توتنهام وإيفرتون
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements
حقق فريق توتنهام فوزًا كاسحًا على فريق إيفرتون بنتيجة 6-2 على ملعب جوديسون بارك في الأسبوع الثامن عشر بالبريميرليج.


سجل سداسية توتنهام ، هيونج مين سون (هدفين) في الدقائق 27 و61 ، هاري كين (هدفين) في الدقائق 42 و74 ، ديلي آلي وكريستيان إيركسن في الدقائق 35 و48.


بينما سجل هدفي إيفرتون ثيو والكوت وغيلفي سيغوردسون في الدقائق 21 و51.


ورفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث ، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.
المزيد عن: توتنهام الدوري الانجليزي إيفرتون
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
2
x
17:00
1
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
1
x
19:30
1
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
2
x
18:00
6
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
1
x
15:00
0
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
0
x
16:00
0
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
2
x
16:00
0
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
1
x
18:00
0
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
1
x
15:00
0
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
1
x
17:00
0
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
1
x
18:00
0
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
0
x
19:00
0
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
0
x
19:00
0
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
2
x
13:00
1
هويسكا
ليجانيس
1
x
17:15
1
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
2
x
16:30
3
فولفسبورج
هوفنهايم
1
x
19:00
1
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
1
x
18:00
0
أميان