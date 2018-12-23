ماذا قالت منال سلامة عن تخرج ابنها؟

شاركت ا لفنانة منال سلامة، مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" كشفت عن تخرج نجلها "علي"، وحصوله على شهادة من جامعة "فانكوفر" في كندا، معبرة عن سعادتها بهذه المناسبة.





وكتبت سلامة، عبر "إنستجرام": "آخيرًا شهادة علي، آخيرًا اتخرج مش مصدقة نفسي، أحمدك يارب"، وأنهت تعليقها قائلة :"زي أي أم مصرية جيت استلم الشهادة بنفسي".





يذكر أن آخر أعمال منال سلامة الفنية كانت بمسلسل "عائلة الحاج نعمان"، بطولة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية، منهم تيم حسن، صلاح عبدالله، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، هبة مجدي، محسن منصور، تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.