وكيل تعليم القليوبية يكرم إدارة المشاركة المجتمعية

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كرم طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اليوم فريق عمل إدارة المشاركة المجتمعية بديوان المديرية تقديرا لجهودهم فى إنجاح برنامج الإعجاز العلمى فى القرأن الكريم والسنة والذى تم تنظيمه على مسرح مركز شباب طوخ على مدار يومين بمشاركة عددا من الأساتذة المتخصصين ومنهم الدكتور مصطفى إبراهيم حسن والدكتور رضا محمد السيد والدكتور أحمد عبد العزيز المليجى.



كما كرم وكيل تعليم القليوبية، فريق العمل المكون من كلا من عزة كمال عابد ومحمد عبد الرحمن قمر وشمس الضحى عبد الوهاب وميرفت عبد الهادى كساب وداليا محمد رضا.

