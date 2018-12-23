فولفسبورج ينتزع فوزا صعبا من أنياب أوجسبورج

انتزع فريق فولفسبورج فوزا صعبا من مضيفه أوجسبورج، بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، في الجولة 17 من الدوري الألماني.





وسجل أهداف فولفسبورج، جوشا جويلافوجي وويليام دي أيزفيدو فورتادو وريناتو ستيفن في الدقائق 33، 41 و89، فيما سجل هدفي أوجسبورج راني خضيرة وسيرجيو كودوفا في الدقيقتين 49 و59.





ورفع فولفسبورج رصيده لـ28 نقطة في المركز الـ5، وتوقف رصيد أوجسبورج عند 15 نقطة في المركز 15.





يذكر أن هذا الفوز هو الـ8 لفولفسبورج في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل في 4، فيما تعد هذه الهزيمة هي الـ8 لأوجسبورج، مقابل الفوز في 3 مباريات والتعادل في 6.



