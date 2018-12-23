ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فولفسبورج ينتزع فوزا صعبا من أنياب أوجسبورج

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:42 م
فولفسبورج ينتزع فوزا صعبا من أنياب أوجسبورج
فولفسبورج
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements
انتزع فريق فولفسبورج فوزا صعبا من مضيفه أوجسبورج، بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، في الجولة 17 من الدوري الألماني.

وسجل أهداف فولفسبورج، جوشا جويلافوجي وويليام دي أيزفيدو فورتادو وريناتو ستيفن في الدقائق 33، 41 و89، فيما سجل هدفي أوجسبورج راني خضيرة وسيرجيو كودوفا في الدقيقتين 49 و59.

ورفع فولفسبورج رصيده لـ28 نقطة في المركز الـ5، وتوقف رصيد أوجسبورج عند 15 نقطة في المركز 15.

يذكر أن هذا الفوز هو الـ8 لفولفسبورج في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل في 4، فيما تعد هذه الهزيمة هي الـ8 لأوجسبورج، مقابل الفوز في 3 مباريات والتعادل في 6.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
2
x
17:00
1
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
0
x
19:30
0
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
2
x
18:00
6
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
1
x
15:00
0
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
0
x
16:00
0
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
2
x
16:00
0
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
1
x
18:00
0
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
1
x
15:00
0
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
1
x
17:00
0
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
1
x
18:00
0
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
0
x
19:00
0
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
0
x
19:00
0
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
2
x
13:00
1
هويسكا
ليجانيس
1
x
17:15
1
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
2
x
16:30
3
فولفسبورج
هوفنهايم
1
x
19:00
1
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
1
x
18:00
0
أميان