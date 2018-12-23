ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قائد "الناتو" في أفغانستان: لم نتلق أوامر بالانسحاب

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:38 م
قائد الناتو في أفغانستان: لم نتلق أوامر بالانسحاب
أرشيفية
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

صرح قائد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان الجنرال الأمريكي سكوت ميلر، بأنه لم يتلق حتى الآن أوامر بشأن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

 

ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الأحد، عن المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار عطاء الله خوجياني، قوله إن الجنرال ميلر الذي وصل إلى الإقليم، زار فيلق "سيلاب" التابع للجيش الأفغاني وعقد اجتماعا مع حاكم الإقليم حياة الله حياة، بحضور قائد الفيلق.

 

وأوضح أن الاجتماع بحث الوضع الأمني العام في الإقليم الواقع شرقي أفغانستان وإنشاء قوات عسكرية محلية، وتجهيز قوات أمن الإقليم، بالإضافة إلى بحث عملية السلام الأفغانية.

 

من جانبه، أكد المتحدث باسم فيلق سيلاب الميجور محمد هارون يوسف زاي، أن الجنرال ميلر طمأنهم بشأن التعاون والدعم المستقبلي.

 

ويأتي ذلك بعد انتشار تقارير نسبت لمسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبحث خفض قواته الحالية في أفغانستان بمقدار النصف - من 14 ألفا إلى سبعة آلاف فرد - خلال الأشهر القليلة المقبلة عقب لقاء مبعوثه الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، بمسؤولي طالبان في أبوظبي.

المزيد عن: قوات الناتو انسحاب قوات الناتو امريكا الناتو أفغانستان
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
2
x
17:00
1
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
0
x
19:30
0
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
2
x
18:00
6
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
1
x
15:00
0
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
0
x
16:00
0
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
2
x
16:00
0
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
1
x
18:00
0
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
1
x
15:00
0
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
1
x
17:00
0
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
1
x
18:00
0
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
0
x
19:00
0
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
0
x
19:00
0
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
2
x
13:00
1
هويسكا
ليجانيس
1
x
17:15
1
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
2
x
16:30
3
فولفسبورج
هوفنهايم
1
x
19:00
1
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
1
x
18:00
0
أميان