إشبيلية يفلت من كمين ليجانيس بتعادل قاتل

أفلت إشبيلية من كمين مضيفه ليجانيس بعد أن كان متأخرا بهدف نظيف حتى الدقائق الأخيرة ليقتنص تعادلا قاتلا في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد ضمن الجولة الـ17 بدوري الأولى الإسباني لكرة القدم "الليجا".





وعلى ملعب (بوتاركي)، افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل بعد 5 دقائق فقط من صافرة البداية عن طريق لاعب الوسط الشاب ميكيل فيسجا.





ازدادت متاعب إشبيلية في اللقاء بعد أن لعب منقوصا من لاعب في الدقيقة 47 بطرد مدافعه فرانكو فاسكيز ببطاقة حمراء.





إلا أن الفريق الأندلسي لم يستسلم للخسارة وتمكن من خلال مهاجمه المتألق وسام بن يدر من إدراك هدف التعادل القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.





وبهذا التعادل يقتسم الفريقان نقطة المباراة، ليصبح لليجانيس 19 نقطة في المركز السادس عشر.





في المقابل، أصبح رصيد كبير الأندلس 32 نقطة في المركز الثالث، ويبتعد أكثر عن الصدارة التي يحتلها برشلونة برصيد 37 نقطة.



