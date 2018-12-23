بدأ نادر رمضان لاعب خط وسط الإسماعيلى، برنامجه التأهيلى داخل صالة الجيمانزيوم بالنادى.

نادر رمضان يبدأ برنامجه التأهيلي بالإسماعيلي





يأتى ذلك فى إطار البرنامج المحدد للاعب من قبل الجهاز الطبى للدراويش، بعد تعرضه للإصابة.

وغاب "رمضان" عن السفر مع فريقه إلى الكاميرون لملاقاة القطن فى إياب الدور التمهيدى الثانى بدورى أبطال أفريقيا.

حيث أصيب بجذع فى الرباط الأمامي للركبة خلال مباراة الذهاب التى أقيمت مساء الأحد الماضى، وستبعده عن الملاعب لمدة تزيد عن أسبوعين.