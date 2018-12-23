ترامب يعين مساعد ماتيس وزيراً للدفاع بالوكالة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن باتريك شناهان، مساعد جيم ماتيس، سيخلفه وزيراً للدفاع بالوكالة في الأول من يناير 2019، وذلك في موعد أقرب من المتوقع.







وكتب ترامب على تويتر: "يسرني أن أعلن أن مساعد وزير الدفاع باتريك شناهان سيتولى وزارة الدفاع بالوكالة اعتباراً من الأول من يناير2019"، وذلك بعدما قدم ماتيس استقالته الخميس، على أن تصبح نافذة نهاية فبراير.