كوريا الجنوبية ترفض اتهام طوكيو بشأن استهداف طائرة يابانية

رفضت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، الاتهامات اليابانية بتوجيه سفينة حربية كورية جنوبية رادار مدافعها على طائرة يابانية كانت تقوم بطلعة روتينية الأسبوع الماضي.

وأشار مصدر عسكري جنوبي - في تصريح أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إلى أن سول شرحت موقفها للحكومة اليابانية، وأنها ستسعى جاهدة لضمان عدم حدوث أي سوء تفاهم بين الجانبين.

وأوضح المصدر أن السفينة استخدمت رادار مدافعها، ولكن ليس على الطائرة الدورية اليابانية، ولكن لأنها كانت تقوم بعملية تتبع سفينة حربية كورية شمالية لمنعها من الانجراف بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين، مُشيرًا إلى أنه لم يكن هناك قصد لتوجيه أي تهديد للطائرة اليابانية.

يُذكر أن التوترات الدبلوماسية احتدمت بين الجانبين عقب اتهام طوكيو، الخميس الماضي، استهداف كوريا الجنوبية لطائرة دورية يابانية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية، قبالة ساحل مقاطعة إيشيكاوا اليابانية.