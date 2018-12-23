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في مئويته.. "معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف عن حياة الرئيس السادات

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:30 م
في مئويته.. معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف عن حياة الرئيس السادات
مجلس الوزراء - أرشيفية
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يحي حلمي
 
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف حول حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مئويته.

وأوضح الإنفوجراف أن الرئيس السادات مواليد عام ١٩١٨، وشارك في ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢، وتولي حكم مصر عام ١٩٧٠، وأن الرئيس السادات قام بحرب أكتوبر ١٩٧٣ ضد إسرائيل، وتوفي عام  ١٩٨١، وأنه بطل الحرب والسلام.  
في مئويته.. "معلومات الوزراء" ينشر إنفوجراف عن حياة الرئيس السادات
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