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صندوق تطوير العشوائيات يُعلن بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة (فيديو)

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:28 م
صندوق تطوير العشوائيات يُعلن بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، آخر مستجدات مشروع تطوير روضة السيدة زينب، قائلًا إنهم في مرحلة التشطيبات النهاية.

وتابع "صديق"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد،: "اقتربنا من النهاية، وحريصون على أن يخرج المشروع بشكل جميل"، لافتًا إلى أن الفيلم الذي تم تقديمه عن المشروع اختصر الكثير من التفاصيل.

وأكد أن المواطن لم يتحمل أي مصاريف، معقبًا: "مش هيدفع غير أجرة التاكسي إللي هتوصله، وهييجي بشنطة هدومه"، لافتًا إلى أن روضة السيدة زينب ستصبح مزارًا سياحيًا، معلقًا: "نفسنا نسعد كل المواطنين بصدق".

وأعلن عن خلو محافظة بورسعيد من العشوائيات غير الآمنة، في عيدها القومي، مؤكدًا أن بورسعيد ليس بها أي عشوائيات غير آمنة، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة تحتاج إلى 10.4 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات بها.
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