صندوق تطوير العشوائيات يُعلن بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة (فيديو)

كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، آخر مستجدات مشروع تطوير روضة السيدة زينب، قائلًا إنهم في مرحلة التشطيبات النهاية.





وتابع "صديق"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد،: "اقتربنا من النهاية، وحريصون على أن يخرج المشروع بشكل جميل"، لافتًا إلى أن الفيلم الذي تم تقديمه عن المشروع اختصر الكثير من التفاصيل.





وأكد أن المواطن لم يتحمل أي مصاريف، معقبًا: "مش هيدفع غير أجرة التاكسي إللي هتوصله، وهييجي بشنطة هدومه"، لافتًا إلى أن روضة السيدة زينب ستصبح مزارًا سياحيًا، معلقًا: "نفسنا نسعد كل المواطنين بصدق".



