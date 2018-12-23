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إسماعيل يوسف: الخسارة أمام القطن غير متوقعة

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:20 م
إسماعيل يوسف: الخسارة أمام القطن غير متوقعة
الزمالك
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رامي بشاي
 
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كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في تشاد، أن الخسارة من القطن التشادى في إياب دور الـ32 بالكونفدرالية، كانت مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق، لكنها مباراة وانتهت وصعد الفريق الى دور الـ 32 المكرر .

وأشار تيجانا، أن كل مباراة لها ظروفها وعلينا الاستفادة من الأخطاء ، لعدم تكرارها مرة أخرى.

وأكد رئيس بعثة الزمالك، :"المرحلة المقبلة في غاية الأهمية للفريق، ومقبلين على مباريات قوية محليا وأفريقيا ، والمطلوب من الجميع التركيز من أجل الانتصارات".

وأوضح تيجانا :"الفريق لديه مباريات هامة في الدورى بعد العودة أمام بتروجت والاسماعيلي ، ومطلوب التركيز والاستعداد الجيد للحفاظ على قمة الدورى ومواصلة الانتصارات المحلية".

جروس يكشف سر سقوط الزمالك أمام القطن
كشف السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك، أن فريقه طوال شوطى اللقاء كان مسيطرا ، لكن الكفاءة الهجومية في المنطقة الأمامية لم تكن جيدة على الاطلاق ، وتم إهدار العديد من الفرص السهلة، التى كانت كفيلة بتحقيق الفوز .

وأوضح جروس، أن هدفي فريق القطن التشادى من أخطاء دفاعية واضحة، ونتيجة عدم التمركز الجيد وفقدان التركيز في اللحظات الأخيرة من المباراة .

وأشار المدير الفنى، أن فريق القطن التشادى خلال ال 90 دقيقة كان منظم للغاية، وعمل على تضيق المساحات أمام لاعبينا .

وأكد المدير الفنى، أن الفريق كان يفتقد الدقة في التمريرات، بخلاف أن أرضية الملعب كانت سيئة جدا .

وأشار جروس، أن الفريق يمر بفترة صعبة بسبب ضغط المباريات المحلية والافريقية ، لذا كان حريصا على تقسيم اللاعبين لمجموعتين أحدهما سافر بها والأخرى في القاهرة.

المزيد عن: كورة كرة رياضة القطن الزمالك اسماعيل يوسف
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