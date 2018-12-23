إسماعيل يوسف: الخسارة أمام القطن غير متوقعة

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في تشاد، أن الخسارة من القطن التشادى في إياب دور الـ32 بالكونفدرالية، كانت مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق، لكنها مباراة وانتهت وصعد الفريق الى دور الـ 32 المكرر .





وأشار تيجانا، أن كل مباراة لها ظروفها وعلينا الاستفادة من الأخطاء ، لعدم تكرارها مرة أخرى.





وأكد رئيس بعثة الزمالك، :"المرحلة المقبلة في غاية الأهمية للفريق، ومقبلين على مباريات قوية محليا وأفريقيا ، والمطلوب من الجميع التركيز من أجل الانتصارات".





وأوضح تيجانا :"الفريق لديه مباريات هامة في الدورى بعد العودة أمام بتروجت والاسماعيلي ، ومطلوب التركيز والاستعداد الجيد للحفاظ على قمة الدورى ومواصلة الانتصارات المحلية".





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