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بتر قدم شاب حاول الانتحار أسفل عجلات المترو في الجيزة

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:20 م
بتر قدم شاب حاول الانتحار أسفل عجلات المترو في الجيزة
مترو الأنفاق
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إيمان عبد العاطي
 
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حاول شاب الانتحار بإلقاء نفسه أمام أحد قطارات المترو بمحطة ساقية مكي، مما تسبب في بتر إحدى قدميه.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو ساقية مكي، تفيد بمحاولة انتحار شاب وإصابته.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين قيام شاب يدعى أحمد شقيري، 38 عامًا، يعاني من مرض نفسي بإلقاء نفسه أسفل عجلات المترو، وتسبب ذلك في بتر إحدى قدمية وتم نقله لمستشفى أم المصريين في حالة حرجة، وتم إعاد حركة القطارات لطبيعتها مرة أخرى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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