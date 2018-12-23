صالون الأوبر الثقافي يحتفل باليوم العالمي للغة العربية على المسرح الصغير

يشهد صالون الاوبرا الثقافى نشاطاً مكثفاً فى القاهرة والاسكندرية حيث يعقد فعاليتين فى السابعة مساء الاربعاء 26 ديسمبر الاولى على المسرح الصغير بالقاهرة تحت عنوان الشعر والموسيقى ويتم خلالها الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية وتستضيف كل من "الشاعر الكبير أحمد سويلم، الموسيقار هاني نديم، الناقد عزوز إسماعيل، الشاعرة دعاء النمر، الشاعر السعودي علي العريفي".





ويدير الصالون، الفنان التشكيلي أمين الصيرفي حيث يلقى سويلم، نخبة مختارة من أعماله الإبداعية المتنوعة ويتم مناقشة جماليات اللغة العربية والبلاغة والظواهر الشعرية والثقافية المعاصرة إلى جانب تناول القضايا التى تواجه اللغة العربية.





وبالتوازي على مسرح سيد درويش بمدينة الثغر، يقام الصالون تحت عنوان الاسكندرية ذاكرة الفنون ويستضيف الاديب والروائى الكبير ابراهيم عبد المجيد والفنان محمد حسنى تحت اشراف الفنان امين الصيرفى مدير الصالون حيث تناول الحوار الابداعات السكندرية بمختلف اشكالها ويستعرض نماذج من سيرة واعمال عباقرة الفنون والاداب السكندريين الى جانب تناول اثر الفنون فى الارتقاء بالمجتمع .



