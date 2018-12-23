الإدارية العليا تؤيد لائحة الزهور فى حقوق أعضاء التجمع الخامس

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حكما فى الطعن المقدم من بعض أعضاء نادى الزهور بتاريخ يوليو 2016 بشأن حقوق وواجبات أعضاء النادى فرع التجمع الخامس.

استعرضت المحكمة فى قرارها أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واجتما عالجمعية العمومية الغير عادية للنادى التى عقدت فى 2 فبراير 2018 التى أقرت لائحة النظام الأساسى للنادى وأعدها مجلس إدارة النادى برئاسة الدكتور محمد الدمرداش وتضمنت أن عضو الفرع له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية فى المقر الرئيسى إذا تضمن جدول أعمالها بند انتخابات مجلس إدارة ويجوز لعضو الفرع الحق فى الترشح والإدلاء بصوته فى حدود المقاعد الثلاثة المخصصة للفروع.

استعرضت المحكمة فى قرارها أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واجتما عالجمعية العمومية الغير عادية للنادى التى عقدت فى 2 فبراير 2018 التى أقرت لائحة النظام الأساسى للنادى وأعدها مجلس إدارة النادى برئاسة الدكتور محمد الدمرداش وتضمنت أن عضو الفرع له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية فى المقر الرئيسى إذا تضمن جدول أعمالها بند انتخابات مجلس إدارة ويجوز لعضو الفرع الحق فى الترشح والإدلاء بصوته فى حدود المقاعد الثلاثة المخصصة للفروع.

شدد الحكم على أن أن حقوق وواجبات أعضاء الفروع تم تنظيمها بموجب أحكام وقواعد جديدة وفقا للائحة النظام الأساسى لنادى الزهور الأمر الذى لم يعد هناك مبرر فى استمرار الطعن أمام المحكمة لزوال شرط المصلحة.