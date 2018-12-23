اجتماع رئيسا اتحادي كمال الأجسام والاستريت وورك اوت لمناقشة تطورات الرياضة المصرية
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 06:01 م
الفجر الرياضي
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استقبل اليوم إسلام قرطام رئيس الاتحاد المصري للاستريت وورك اوت الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي لكمال الاجسام وذلك لمناقشة بعض مجريات الرياضة المصرية وما حدث فيها من تطورات في الاونة الاخيرة في ظل السياسه الجديدة تحت قياده وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وتحت توجيهات فخامة رئيس الجمهوريه عبدالفتاح السيسي .
هذا وقد قام الدكتور عادل فهيم بتقديم التهنئة للسيد اسلام قرطام علي انشاء الاتحاد المصري للاستريت وورك اوت ونجاح بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا تحت سفح الأهرام في 15 ديسمبر الماضي2018 .
حضر اللقاء المهندس سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكمال الاجسام و الكابتن محمد محسن المستشار الإعلامي للاتحاد والكابتن محمد كمال مدرب الفريق القومي وبعض اعضاء اتحاد الاستريت وورك اوت.
وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المتميزة بين الاتحادين كمال الأجسام واستريت ورك اوت أحدث الاتحادات الرياضية الوليدة والمعتمدة من وزارة الرياضة .
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