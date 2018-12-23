اجتماع رئيسا اتحادي كمال الأجسام والاستريت وورك اوت لمناقشة تطورات الرياضة المصرية

استقبل اليوم إسلام قرطام رئيس الاتحاد المصري للاستريت وورك اوت الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي لكمال الاجسام وذلك لمناقشة بعض مجريات الرياضة المصرية وما حدث فيها من تطورات في الاونة الاخيرة في ظل السياسه الجديدة تحت قياده وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وتحت توجيهات فخامة رئيس الجمهوريه عبدالفتاح السيسي .



